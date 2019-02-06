По его словам, США призывают ЕС к осторожности и рекомендуют не подписывать контракты с ненадежными поставщиками оборудования из Китая, включая Huawei.
"Сотрудничество с таким с ненадежным поставщиком, как Huawei или ZTE, может привести к серьезным последствиям для вашей (европейской - прим. NEWSru.com) национальной безопасности. И поскольку мы являемся военными союзниками практически со всеми членами Европейского Союза, то и для нашей национальной безопасности", - заявил собеседник Reuters.
Напомним, 29 января Минюст США официально предъявил ряд обвинений Huawei, а также финансовому директору и члену совета директоров китайской компании Мэн Ванчжоу, которая была задержана в Канаде в начале декабря и может быть экстрадирована в США. Компанию обвинили в промышленном шпионаже, мошенничестве, краже интеллектуальной собственности и нарушении санкций США в отношении Ирана.
После публикации обвинений в КНР вновь призвали США отказаться от преследования Ванчжоу. "Мы еще раз призываем американскую сторону отозвать ордер на арест госпожи Мэн и не следовать далее по этому ошибочному пути", - заявил представитель МИД КНР.
В конце ноября правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования Huawei, которое, по мнению Соединенных Штатов, может использоваться для шпионажа. 7 декабря стало известно, что Власти Японии планируют исключить продукцию Huawei и ZTE из государственных закупок.
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