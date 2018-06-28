"Когда мы имеем дело со страной, которая постоянно нарушает резолюции СБ ООН, крайне важно, чтобы мы добились значимых последствий для нее", - сказал Коэн (цитата по "Интерфаксу").

Дипломат подчеркнул: "Именно поэтому мы призываем членов нынешнего Совета присоединиться к нам в вопросе санкций, направленных против пагубного поведения Ирана в регионе".

Он сослался на доклад генсека ООН, зачитанный на заседании, отметив, что этот документ "свидетельствует о том, что Иран продолжает дестабилизировать регион посредством поддержки террористических группировок", а также на то, что Тегеран поставляет компоненты ракет йеменским повстанцам, которыми они ведут обстрелы территории Саудовской Аравии.

Коэн напомнил, что США приняли решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В свою очередь постпред ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда в своем выступлении на заседании раскритиковал предложение американцев: "Демонтаж ядерной сделки, которая работает, поставит нас в не лучшее положение при обсуждении других вопросов. Провал этого главного достижения будет означать большой шаг назад для региона, для режима нераспространения и для нашей общей безопасности, это потенциально может вызвать серьезные последствия", - заявил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небезня заявил, что содержащиеся в новом докладе генсека ООН о выполнении Ираном СВПД ссылки на непроверенную информацию являются злонамеренной попыткой сформировать негативный фон вокруг Тегерана.

Напомним, в 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. По условиям сделки Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

Но 8 мая этого года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения, после того как власти Израиля заявили о наличии у них соответствующих разведданных.

Трамп тогда же объявил о возобновлении "самых жестких санкций" в отношении Ирана. Он добавил, что каждая страна, которая будет сотрудничать с Ираном, также подвергнется санкциям. В конце мая госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 требований, которые необходимо выполнить Тегерану для того, чтобы Вашингтон не стал ужесточать санкционный режим.

В середине мая Иран пригрозил Европе вернуться к обогащению урана до уровня 20%, если она не сумеет сохранить СВПД после выхода из сделки США. В начале июня появилась информация, что Иран начинает наращивать мощности по обогащению урана.