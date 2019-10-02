США призвали Северную Корею "воздержаться от провокаций"

США призвали Пхеньян "воздерживаться от провокаций" и сохранять приверженность ядерным переговорам, после того как в среду Северная Корея запустила баллистическую ракету у своего восточного побережья.
KCNA: Šiaurės Korėja vėl išbandė itin didelę raketų leidimo sistemą
© Reuters / Scanpix

"Мы призываем Северную Корею воздерживаться от провокаций, выполнять свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и продолжать участвовать в содержательных постоянных переговорах, чтобы внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове и достижение денуклеаризации", – заявила представитель Госдепартамента.

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Южная Корея предположила, что произведенный в среду ракетный запуск мог быть осуществлен с подводной лодки.

Ракета была запущена через день после того, как Северная Корея объявила о возобновлении переговоров с США, направленных на закрытие ее ядерной программы.

"Голос Америки"
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