США призвали Северную Корею "воздержаться от провокаций"

"Мы призываем Северную Корею воздерживаться от провокаций, выполнять свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и продолжать участвовать в содержательных постоянных переговорах, чтобы внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове и достижение денуклеаризации", – заявила представитель Госдепартамента.

Южная Корея предположила, что произведенный в среду ракетный запуск мог быть осуществлен с подводной лодки.

Ракета была запущена через день после того, как Северная Корея объявила о возобновлении переговоров с США, направленных на закрытие ее ядерной программы.