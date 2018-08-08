Спустя десять лет после российско-грузинской войны Соединенные Штаты призвали РФ завершить военное присутствие в двух регионах Грузии. Москва должна выполнить свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года и вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, заявила во вторник, 7 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Эти регионы являются составными частями Грузии, а не России", - подчеркнула она. По словам Нойерт, "США по-прежнему поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в ее признанных международным сообществом границах".

Размещение российских войск в Абхазии и Южной Осетии осудила также министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Российская политика в отношении двух грузинских регионов нарушает международное право, подчеркнула она, призвав предоставить доступ наблюдателей ЕС в Абхазию и Южную Осетию.

Пятидневная война

В результате пятидневной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года Южная Осетия оказалась отторгнутой от Грузии, на ее территории была провозглашена непризнанная международным сообществом "республика". Во время продолжавшихся с 8 по 12 августа военных действий погибли около 850 человек. По данным ООН, во время конфликта около 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Порядка 30 тысяч грузин до сих пор не могут вернуться в Южную Осетию.

Война была остановлена при посредничестве Евросоюза и лично Николя Саркози - тогдашнего президента председательствовавшей в ЕС Франции. Совместно с российским коллегой Дмитрием Медведевым Саркози выработал план мирного урегулирования. Документ содержал шесть пунктов, в их числе - вывод вооруженных сил на позиции, которые они занимали до начала военного конфликта. Между тем Россия по сей день сохраняет военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии, не выполняя данный пункт плана.

Кроме того, Москва признала оба региона в качестве "суверенных государств". Из всех стран мира независимость Абхазии и Южной Осетии также признали лишь Никарагуа, Венесуэла, карликовое островное государство Науру, а также Сирия.