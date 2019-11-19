Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он сказал также, что статус Западного берега должен решаться путем переговоров между Израилем и палестинцами.

"Мы долгое время придерживались этой политики.., И она не работала. Это факт, и этому есть свидетельства. То, что мы сделали сегодня - мы признали реалии, существующие на местах, Сейчас мы объявили, что поселения как таковые не являются незаконными согласно международному праву", - сказал Майк Помпео, выступая перед прессой.

"Мы предоставили Израилю и палестинцам пространство, для того, чтобы сообща найти политическое решение этой очень, очень тяжелой проблемы. Мы думаем, что на самом деле мы увеличили вероятность… того, чтобы оно было успешным. Я надеюсь, что мы двинемся вперед в этом вопросе до того, как пройдет очень много времени", - заявил госсекретарь США.

Это решение Вашингтона в корне отличается от позиции, которой придерживалась администрация президента Барака Обамы.

Реакция Израиля



"Сегодня Соединенные Штаты приняли важное политическое решение, которое исправляет историческую ошибку. Администрация Трампа ясно отвергла ложные утверждения о том, что израильские поселения в Иудее и Самарии по своей сути незаконны согласно международному праву", - заявил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Заявление Помпео приветствовал и лидер победившей на сентябрьских выборах в Израиле партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц.

"Я аплодирую правительству США за это важное заявление, которое вновь продемонстрировало твердую позицию в отношении Израиля и его приверженности безопасности и будущего всего Ближнего Востока, - заявил Бенни Ганц. - Судьба поселений и жителей Иудеи и Самарии должна определяться соглашениями, которые отвечают требованиям безопасности и способствуют миру".

Реакция Палестины



Представитель лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявил, что решение США полностью противоречит международному праву.

Глава "Организации освобождения Палестины" Саиб Эрекат сказал: "Этим заявлением администрация Трампа демонстрирует, до какой степени она угрожает миру своими постоянными попытками подменить международное право законом джунглей".

"Отныне международное сообщество должно принять все необходимые ответные меры, чтобы противодействовать безответственному поведению США, представляющему угрозу стабильности, безопасности и спокойствию в мире. Достижение мира в Палестине, Израиле и на всем Ближнем Востоке невозможно, пока не станет свободным и независимым Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

Меры предосторожности



После выступления Помпео посольство США в Иерусалиме предупредило американских граждан о том, что поездки в Иерусалим, на Западный берег и в сектор Газа могут быть опасны.

"Посольство США советует гражданам США, находящимся в Иерусалиме, на Западном берегу или в секторе Газа или планирующим поездку туда, сохранять высокий уровень бдительности и предпринять соответствующие шаги, чтобы усилить меры безопасности в нынешней ситуации", - говорится в заявлении посольства.

"Лица и группы, выступающие против недавнего заявления госсекретаря США, могут быть нацелены на правительственные объекты, частные интересы и граждан США", - предупреждает посольство.

Краткая история вопроса



Еврейские поселения были основаны израильтянами на землях, оккупированных Израилем в ходе войны 1967 года.

Они долгое время были одним из главных предметов спора между Израилем и Палестинской автономией, которая считала поселения препятствием к заключению мира.

Палестинцы настаивали на том, что эти территории должны войти в состав будущего палестинского государства.

В 140 поселениях, построенных Израилем на территории Западного берега реки Иордан с 1967 года, живет около 500 тыс. человек.

Позиция США по вопросу еврейских поселений меняется не впервые. В 1978 году администрация президента Картера заявила, что строительство гражданских поселений не соответствовало международному праву.

Однако в 1981 году президент Рональд Рейган выступил с другим заявлением: он сказал, что не верит, что еврейские поселения были по существу незаконными.

Однако позиция США изменилась при президенте Обаме.

Обама на исходе своего второго президентского срока в 2016 году отказался наложить вето на резолюцию ООН, осуждающую Израиль и требующую остановки строительства поселений.

Нынешнее заявление администрации Трампа свидетельствует о резком изменении позиции США по вопросу еврейских поселений.