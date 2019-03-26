Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Президент сделал это, принимая в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Donaldas Trumpas, Benjaminas Netanyahu
© Reuters / Scanpix

В начале встречи президент выразил правительству и народу Израиля соболезнования в связи с жертвами, понесенными в результате ракетного удара с территории Газы.

Трамп подчеркнул, что Израиль ежедневно сталкивается с вызовами в сфере безопасности.

Он также заявил о подписании официального документа о признании суверенного права Израиля на Голанские высоты.

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Президент подчеркнул, что нерушимый союз США и Израиля никогда не был так прочен, как сегодня.

После переговоров глава израильского кабинета немедленно вылетит на родину, досрочно завершив свой визит в связи с недавней ракетной атакой.

Первоначально планировалось, что во вторник Нетаньяху посетит ужин в Белом доме, а также выступит на ежегодном съезде произраильской организации – Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC).

Объявляя о своем решении сократить визит в США, Нетаньяху пообещал, что Израиль даст решительный ответ на "преступную атаку".

Ракета попала в жилой дом в центральной части Израиля, к северо-востоку от Тель-Авива. Семь человек получили ранения.

Израильские военные обвиняют в атаке группировку ХАМАС и заявляют, что в ответ направили дополнительные подразделения на границу с сектором Газа.

Нетаньяху рассчитывает, что визит в Вашингтон поможет ему укрепить свои шансы на предстоящих выборах, поскольку ожидается, что президент Трамп объявит об официальном признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами – стратегической территорией, которую Израиль захватил у Сирии в ходе войны 1967 года.

"Президент Трамп завтра в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами", – написал в воскресенье в Твиттере министр иностранных дел Исраэль Кац.

В преддверии выборов Нетаньяху подчеркивает прочность своих отношений с Трампом.

"Наш альянс никогда не был таким прочным, как в последние годы, – заявил на днях израильский лидер, когда он встречался в Иерусалиме с госсекретарем Майком Помпео. – Это нерушимая связь, основанная на общих ценностях свободы и демократии, общих интересах борьбы с врагами демократии, врагами нашего образа жизни, террористами, которые рыскают по нашему воздушному пространству и нашим странам. Работая вместе, мы смогли очень многого достичь".

"Голос Америки"
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