США приветствуют решение Совета ЕС ввести санкции против российских чиновников, которые могут быть причастны к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в субботу, 17 октября, написала у себя на странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. "Виновных в этом нападении нужно привлечь к ответственности", - подчеркнула Ортэгус.
В связи с отравлением Навального ЕС и Великобритания 15 октября опубликовали санкционный список, куда вошли шесть физических лиц и одно учреждение. Так, в черном списке оказались глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, а также замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.
Европейский Союз обвиняет Москву в том, что она не содействует раскрытию отравления Алексея Навального.
Отравление Алексея Навального
Оппозиционер потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.
Проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.
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