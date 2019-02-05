Об этом решении объявили в понедельник Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция и Эстония. Госсекретарь также приветствовал резолюцию Европарламента от 31 января о признании Гуайдо и.о. президента.

Ранее США и еще более 23 стран уже признали Гуайдо временным лидером страны, в соответствии с конституцией Венесуэлы.

"Мы призываем все страны, в том числе других членов ЕС, поддержать народ Венесуэлы, признав исполняющего обязанности президента Гуайдо и поддержав усилия Национальной ассамблеи по восстановлению конституционной демократии в Венесуэле, – говорится в заявлении Помпео. – Мы вновь призываем вооруженные силы и силы безопасности поддержать конституцию своей страны и защитить всех граждан Венесуэлы, в том числе и.о. президента Гуайдо и его семью, а также американских и всех иностранных граждан, находящихся в Венесуэле".