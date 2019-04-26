Как отмечается, в США в последние годы участились случаи появления несанкционированных и неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве над военными базами. Теперь пилотов и других служащих ВМС обяжут формально отчитываться обо всех замеченных летательных аппаратах.
«В рамках этих усилий ВМС совершенствует и формализует процесс, посредством которого отчеты о любых таких предполагаемых вторжениях передаются компетентным органам», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что новая форма отчетности о встречах с НЛО находится в стадии разработки.
Ранее сообщалось, что в США вновь увидели НЛО около военной базы.
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