США пристально следят за военной активностью Москвы и Пекина в Арктике

"Мы проводим военные учения, усиливаем военное присутствие, модернизируем наш флот ледоколов, увеличиваем финансирование Береговой охраны и создаем новый руководящий пост по делам Арктики в наших вооруженных силах", – заявил Помпео, прибыв на заседание Арктического совета в финском городе Рованиеми.
"Регион стал новой ареной глобальной мощи и конкуренции", – добавил госсекретарь.
Несколько дней назад Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится, что Китай может использовать свои исследовательские программы в Арктике для усиления военного присутствия.
Представитель китайского МИДа Гэн Шуан в понедельник подчеркнул, что Пекин придерживается стратегии "мирного развития", и призвал США оставить в прошлом "устаревшие представления, (порожденные) менталитетом "холодной войны", и (идею) игры с нулевой суммой".
В связи с таянием льдов в полярном регионе открываются новые морские пути и торговые возможности.
В прошлом месяце Россия анонсировала планы соединения Северного морского пути с китайским "Морским шелковым путем", что считается шагом в направлении разработки нового судоходного пути из Азии в Северную Европу.
Тем временем интерес Китая к Арктике в последние годы стабильно растет. "Китай надеется сотрудничать со всеми сторонами, чтобы построить Полярный шелковый путь, разрабатывая арктические судоходные пути", – говорится в документе, где излагается официальная политика Пекина в отношении Арктики.
Помпео выступил против вмешательства неарктических стран в регионе.
"Есть только арктические и неарктические государства. Третьей категории не существует", – сказал он, выступая в понедельник в Финляндии.
Представители вооруженных сил России и Китая заявляют, что обе страны намерены регулярно проводить совместные военные учения. В сентябре прошлого года прошли масштабные учения "Восток-2018", охватившие обширные территории в Сибири, на Дальнем Востоке России, в Северном Ледовитом и Тихом океанах. Китай впервые пригласили принять участие в подобных учениях.
В мае 2013 года Китай при поддержке Исландии получил статус "государства-наблюдателя" в Арктическом совете. В прошлом году в исландском Кархолле открылась китайско-исландская арктическая исследовательская станция.
В Арктике находятся 13 процентов неразведанных запасов нефти и 30 процентов неразведанных запасов газа, а также множество других ресурсов, таких как уран, редкоземельные металлы и миллионы квадратных километров незадействованных рыболовных ресурсов.
Катар выделяет $480 млн на поддержку Палестинской автономии и Газы
Министерство иностранных дел Катара объявило, что...
В Киеве во время стрельбы ранили корреспондента "Настоящего Времени" (1)
Корреспондент Настоящего Времени в Киеве Владимир...
СБУ: Спецслужбы России вербовали работника арсенала ВСУ (1)
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности...
США пристально следят за военной активностью Москвы и Пекина в Арктике
Госсекретарь США Майк Помпео объявил в понедельник,...
В Мексике разбился частный самолет: погибли 14 человек
В Мексике спасатели обнаружили обломки частного...
TOP новостей
Новейшие рейтинги: Карбаускис пошел ва-банк, что это – блеф или хитрый ход? (5)
Новейшие данные компании Spinter tyrimai показали, что в...
СМИ назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьеве (17)
Как стало известно российской газете "Коммерсант" , в...
Вайтекунас: Европа, Запад и Литва – это единственная надежда Украины (41)
Литва и страны Запада должны оказать Украине и...
Миллиард от эмигрантов: уехавшие из Литвы все еще шлют деньги на родину (116)
Уехавшие за границу соотечественники, по последним...