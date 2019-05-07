"Мы проводим военные учения, усиливаем военное присутствие, модернизируем наш флот ледоколов, увеличиваем финансирование Береговой охраны и создаем новый руководящий пост по делам Арктики в наших вооруженных силах", – заявил Помпео, прибыв на заседание Арктического совета в финском городе Рованиеми.

"Регион стал новой ареной глобальной мощи и конкуренции", – добавил госсекретарь.

Несколько дней назад Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится, что Китай может использовать свои исследовательские программы в Арктике для усиления военного присутствия.

Представитель китайского МИДа Гэн Шуан в понедельник подчеркнул, что Пекин придерживается стратегии "мирного развития", и призвал США оставить в прошлом "устаревшие представления, (порожденные) менталитетом "холодной войны", и (идею) игры с нулевой суммой".

В связи с таянием льдов в полярном регионе открываются новые морские пути и торговые возможности.

В прошлом месяце Россия анонсировала планы соединения Северного морского пути с китайским "Морским шелковым путем", что считается шагом в направлении разработки нового судоходного пути из Азии в Северную Европу.

Тем временем интерес Китая к Арктике в последние годы стабильно растет. "Китай надеется сотрудничать со всеми сторонами, чтобы построить Полярный шелковый путь, разрабатывая арктические судоходные пути", – говорится в документе, где излагается официальная политика Пекина в отношении Арктики.

Помпео выступил против вмешательства неарктических стран в регионе.

"Есть только арктические и неарктические государства. Третьей категории не существует", – сказал он, выступая в понедельник в Финляндии.

Представители вооруженных сил России и Китая заявляют, что обе страны намерены регулярно проводить совместные военные учения. В сентябре прошлого года прошли масштабные учения "Восток-2018", охватившие обширные территории в Сибири, на Дальнем Востоке России, в Северном Ледовитом и Тихом океанах. Китай впервые пригласили принять участие в подобных учениях.

В мае 2013 года Китай при поддержке Исландии получил статус "государства-наблюдателя" в Арктическом совете. В прошлом году в исландском Кархолле открылась китайско-исландская арктическая исследовательская станция.

В Арктике находятся 13 процентов неразведанных запасов нефти и 30 процентов неразведанных запасов газа, а также множество других ресурсов, таких как уран, редкоземельные металлы и миллионы квадратных километров незадействованных рыболовных ресурсов.