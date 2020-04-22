Выдача грин-карт будет прекращена на 60 дней, чтобы снизить конкуренцию за рабочие места в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Соответствующий приказ будет выпущен до конца дня и включит в себя "определенные исключения", однако Трамп не уточнил, какие именно, отметив, что вопрос еще прорабатывается.

"Приостановив иммиграцию, мы поможем безработным американцам встать первыми в очереди на работу к моменту, когда Америка снова откроется", - сказал президент. По его словам, будет "неправильно и несправедливо", если граждан США, потерявших работу из-за пандемии, заменят иммигранты.

Собеседник AP в администрации президента, знакомый с планами, сказал, что приказ также будет распространяться на родственников держателей грин-карт, которые не являются гражданами страны. Американцы, желающие перевезти в страну близких родственников, не подпадут под его действие. В 2019 году Штаты выдали около миллиона грин-карт, из них около половины - супругам, детям и родителям гражданам США.

Приказ также не коснется иностранцев, получающих неиммиграционные визы для работы, в том числе фермеров, работников здравоохранения и программистов. Институт миграционной политики подсчитал, что двухмесячная пауза коснется около 110 тысяч человек. По прошествии двух месяцев власти оценят экономическую ситуацию в стране и примут соответствующее решение по поводу миграционного потока.

Помимо этого в ходе брифинга президент США сообщил, что 20 штатов уже готовятся к перезапуску экономики, деятельность которой была приостановлена из-за вируса. Трамп сообщил, что это может случиться "в самом скором будущем". По его словам, население этих штатов составляет 40% от населения всей страны.

Ранее американский лидер сообщил, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений. План включает в себя три фазы. Некоторые штаты смогут открыться раньше других. Во время процесса снятия санитарных ограничений власти призывают граждан по-прежнему придерживаться мер предосторожности, соблюдать нормы социальной дистанции и оставаться дома в случае плохого самочувствия.

Трамп неоднократно выступал за ограничение легальной и нелегальной иммиграции и выражал обеспокоенность по поводу иностранцев, конкурирующих с американскими гражданами за рабочие места. AP отмечает, что, по мнению Трампа, именно миграционный вопрос обеспечил ему победу на выборах в 2016 году и сплачивает вокруг него лояльную базу сторонников накануне следующих выборов. Однако Трамп отрицает, что использует вирус для выполнения давнего обещания, данного в рамках предвыборной кампании. AP также обратил внимание, что обработка заявок на американскую визу фактически была остановлена в конце марта из-за отмены сообщения с другими государствами.

Прошлой осенью Трамп подписал указ, который ограничивает въезд в страну для иммигрантов без медицинской страховки или средств на покрытие медицинских расходов. Иностранцам дается 30 дней после въезда в США на предоставление медстраховки или доказательства платежеспособности. Правило распространяются на иностранцев, ходатайствующих об иммиграции в США из-за границы, но не на тех, кто уже находится в стране.

24 января в силу вступил запрет на "родильный туризм": выдачу туристических виз в США иностранкам, которые приезжают в страну за автоматическим гражданством для своего будущего ребенка. В теории, запрет не касается беременных женщин, если они собираются в Штаты с другой целью - например, посетить больных родственников или на деловые встречи. Проходить тест на беременность соискательницам виз не придется.