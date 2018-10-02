В противном случае, пригрозила дипломат, американские военные постараются разрушить российские ракетные системы еще до того, как они начнут функционировать. Об этом сообщает Reuters. "Мы рассмотрим возможность ликвидировать [российскую] ракету, которая угрожает любой из наших союзных стран", – цитирует американского дипломата агентство.
Она отметила, что готовящиеся Америкой контрмеры призваны остановить предполагаемое создание Россией запрещенного вооружения.
Соглашение, заключенное между США и СССР в 1987 году, запрещает создание и использование ракет наземного базирования с дальностью свыше 500 километров. Соединенные Штаты в последнее время неоднократно обвиняли Россию в нарушении этого документа: американские чиновники указывали, что Москва создает запрещенные ракетные системы среднего радиуса действия. Москва это отрицает. По мнению американской стороны, запрещенные системы позволили бы России нанести молниеносный ядерный удар по Европе.
В прошлом году американская администрация сообщала о том, что США разработают собственные ракетные системы наземного базирования, если Россия не прекратит предполагаемые нарушения упомянутого Договора.
В прошлом месяце издание Breaking Defence со ссылкой на источники в Пентагоне сообщало, что Минобороны США впервые со времен распада СССР разрабатывает ракетную систему с дальностью 1600 километров. Речь идет о двух разных орудиях наземного базирования. Во-первых, это гиперзвуковая маневрирующая ракета, которая полетит со скоростью более 5 Маха и будет способна уклониться от перехвата. Во-вторых, это стратегический дальнобойный артиллерийский ствол для пуска ракет. Отмечалось, что системы предназначены для прорыва передовых российских систем ПВО и поражения укрепленных командных центров.
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