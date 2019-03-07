США готовы ввести санкции против иностранных банков, сотрудничающих с режимом Мадуро, заявил в среду, 6 марта, советник по национальной безопасности США Джон Болтон.
"Соединенные Штаты обращают внимание финансовых институтов на то, что они столкнутся с санкциями, если будут причастны к проведению денежных операций, выгоду из которых извлечет Мадуро или кто-то из его коррумпированного окружения", — цитирует Болтона пресс-служба Белого Дома.
В настоящее время США пытаются перекрыть Мадуро доступ к финансовым средствам при помощи санкций, распространяющихся на государственную нефтяную компанию PDVSA, и передать временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо контроль над банковскими счетами Венесуэлы в США.
Санкции подрывают экономику Венесуэлы
По информации агентства Reuters, некоторые иностранные банки помогают Мадуро вывести деньги из Венесуэлы и спрятать их за рубежом.
При этом Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в среду, 6 марта, указала на то, что данные санкции еще больше подрывают уже и так расшатанную экономику Венесуэлы и тем самым усугубляют экономический кризис, который уже привел к тому, что 2,7 миллиона венесуэльцев превратились в беженцев.
США аннулирует визы членам правительства Венесуэлы
По оценкам Стратегического латиноамериканского центра по геополитике (CELAG), на сегодняшний день Венесуэла потеряла из-за санкций около 350 млрд долларов.
В свою очередь вице-президент США Майк Пенс сообщил в среду, 6 марта, что США аннулирует 77 виз, выданных членам правительства Венесуэлы и членам их семей, чтобы усилить давление на Мадуро и принудить его отказаться от власти.
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