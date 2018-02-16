Помощник президента США по вопросам кибербезопасности Роб Джойс в интервью телеканалу CNBC заявил о намерении американских властей обратиться к своим международным партнерам, чтобы Россия прочувствовала последствия своих действий.

"Россия должна понять, что она должна вести себя ответственно на международной арене. Мы видели неизбирательную атаку со стороны РФ на Украину в условиях продолжающихся боевых действий в этой стране", - констатировал Джойс.

"То, что они использовали - это кибероружие, запущенное втемную, ударившее по целому ряду компаний, частных лиц и нанесшее урон нашим экономикам", - продолжил он. Джойс добавил, что действия России являются "неприемлемыми".

Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс официально заявила о том, что Россия причастна к масштабной кибератаке с использованием NotPetya.

"В июне 2017 года российские военные запустили самую разрушительную и ущербную кибератаку в истории. Атака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру и привела к потере миллиардов долларов по всей Европе, Азии и в американских государствах", - сообщила она.

В Вашингтоне уверены, что кибератака с использованием вируса NotPetya была частью "продолжающихся попыток Кремля дестабилизировать Украину". По мнению американских властей, эта атака также якобы "еще более ясно демонстрирует причастность России к продолжающемуся конфликту".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически отвергает беспочвенные обвинения в адрес РФ в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya в июне 2017 года.

Таким образом он прокомментировал заявление заместителя главы МИД Соединенного Королевства Тарика Ахмада, курирующего в британском ведомстве вопросы кибербезопасности. Как утверждал Ахмад, правительство РФ и российские вооруженные силы якобы несут ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya в июне 2017 года, ущерб от которой европейским предприятиям, по его словам, составил сотни миллионов фунтов.

Позже министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что след от атаки вируса NotPetya "ведет прямиком в Россию и к российским военным". Как сообщалось, из-за этой атаки летом 2017 года среди прочих серьезно пострадали компьютерные системы датской компании A.P. Moller-Maersk.

Как отмечает The New York Times, решение США и Великобритании почти одновременно осудить российских военных заслуживает внимания. "Это подчеркивает расхождение между последовательно жесткой позицией администрации по отношению к России по вопросам, связанным с Украиной, и продолжающимся нежеланием президента Трампа критиковать президента Владимира Путина в отношении чего-либо другого", - говорится в материале издания, который цитирует InoPressa.

В это же время журналисты отмечают тот факт, что американские чиновники отказались заявить, какие именно шаги США предпримут против России. "Но они могут включать в себя как санкции против российских чиновников, причастных к атаке, так и скрытые меры - причем и то, и другое, вероятно, осложнит и без того натянутые отношения", - предполагает издание.

Напомним, атака вируса NotPetya началась 27 июня 2017 года. Первыми от нее пострадали украинские нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании, а также государственные сети. Всего же вирус атаковал компьютеры 64 стран, включая Бельгию, Бразилию, Германию и США. В России были атакованы, в частности, "Роснефть", "Башнефть", а также, по неофициальным данным, "Газпром".