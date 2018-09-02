США прекратили выделять ООН средства для палестинских беженцев

Согласно ее словам, используемая агентством модель работы "неустойчива и на протяжении многих лет находится в кризисе". "Соединенные Штаты больше не будут финансировать необоснованно ошибочную деятельность UNRWA", — заявила Науэрт.

Агентство напоминает, что в январе США направила 60 миллионов долларов на поддержку палестинских беженцев. Отмечается, что Вашингтон должен был заплатить еще 65 миллионов долларов. При этом ежегодно взносы США составляют 350 миллионов долларов, что является 30% от всего бюджета агентства ООН, пишет портал телеканала "Дождь".

Как указывает Reuters, Ближневосточное агентство ООН существует 68 лет и оказывает поддержку около пяти миллионам палестинских беженцев в Иордании, Ливане, Сирии и сектора Газа. Большинство из них являются потомками палестинцев, изгнанных или покинувших свои дома во время арабо-израильской войны 1948 года, в результате которой образовался Израиль.

В декабре 2017 года Трамп заявил, что США в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля. Это сообщение усилило волну протестов в соседней Палестине и в марте на границе сектора Газа началась акция "Марш возвращения". Ее участники требовали права для всех палестинских беженцев вернуться на оставленные ими с 1948 года территории, в том числе в нынешних границах Израиля.

Израиль отказывает беженцам в праве вернуться. Переговоры по этому вопросу заморожены с 2014 года.