США прекращают технологическую блокаду концерна Huawei

США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei - одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов. "Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в субботу, 29 июня.
Соответствующее обещание Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину во время личной встречи на полях саммита. Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.
В черном списке
Ранее Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном. На пресс-конференции по итогам саммита G20 Дональд Трамп сказал, что окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.
На встрече в Осаке Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры с целью урегулирования торгового конфликта между США и КНР, от которого страдают экономики не только двух стран, но и всего мира.
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