Вашингтон отказался брать на обучение новых пилотов F-35 из Турции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух сотрудников администрации Трампа.
F-35
© AFP / Scanpix

США в ходе конфликта вокруг закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 решили сократить военное сотрудничество с союзником по НАТО Анкарой. Вашингтон отказался от подготовки на территории Соединенных Штатов новых турецких пилотов для полетов на истребителях F-35, сообщило агентство Reuters в пятницу, 7 июня, со ссылкой на двух неназванных сотрудников администрации президента Дональда Трампа.

Статьи по теме:
Турция не откажется от покупки у России ракетных систем С-400  (3)
США видят расширение влияния России на Ближнем Востоке  (5)

Пилоты, которые уже начали тренировочный курс в штате Аризона, пока продолжают обучение, указывается далее. Пентагон отказался комментировать эту информацию.

США требуют от Турции отказаться от закупки российских С-400

Вашингтон неоднократно призывал Анкару отказаться от сделки с Москвой по поставкам С-400. 4 июня постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон предупредила, что Турция не получит американские истребители F-35, если не последует этому требованию. Россия продолжает сеять разногласия среди членов НАТО с целью ослабить альянс, а покупка Турцией С-400 позволит Кремлю этого добиться, поскольку тогда истребители F-35 станут уязвимы для российских систем ПВО, подчеркнула Хатчисон.

По информации телеканала CNBC, Вашингтон дал Анкаре время до конца текущей недели, чтобы принять решение о том, готова ли страна аннулировать сделку с Россией и купить вместо этого американскую систему ПРО Patriot концерна Raytheon. "Турция - суверенная страна, и она может принимать самостоятельные решения. Но они не смогут получить истребители F-35, если хотят разместить у себя в стране ракеты С-400. Мы не хотим этого. Мы не хотим иметь какую-либо уязвимость в пределах НАТО", - пояснила далее Хатчисон.

В конце июня Дональд Трамп проведет личную встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, о чем оба договорились в телефонной беседе в конце мая. 4 июня Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не откажется от покупки российских ракет, несмотря на давление США. Из-за разногласий Анкары с союзниками по НАТО турецкая лира потеряла 14 процентов стоимости по сравнению с ее курсом год назад.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

США напомнили Анкаре о "негативных последствиях" оборонной сделки с Россией (4)

Администрация США готова более тесно сотрудничать с...

США предъявили Турции ультиматум в связи с закупкой российских С-400 (37)

Турции до конца первой недели июня необходимо...

Эрдоган заявил о намерении производить совместно с Россией ЗРК С-500 (5)

Турция собирается совместно с Россией разрабатывать...

Эрдоган допустил получение Турцией С-400 до июля (4)

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400...

Новейший истребитель F-35 разбился у побережья Японии (21)

Обломки истребителя F-35 воздушных сил самообороны...

Эрдоган назвал покупку у РФ С-400 "суверенным правом" Турции (4)

Президент Турции подтвердил намерение купить у России...

В мире

ВИДЕО: корабли США и РФ опасно сблизились в Филиппинском море

По данным ВМС США , американский крейсер был вынужден...

США прекращают подготовку турецких пилотов F-35 (8)

Вашингтон отказался брать на обучение новых пилотов F-35...

Зеленский: РФ потеряла контроль над боевиками, ВСУ будут отвечать жестко (20)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что...

Виктор Медведчук Юрий Бойко

Украинские политики Медведчук и Бойко снова полетели в РФ на “переговоры” (2)

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За...

Тереза Мэй уходит. Кто поведет Британию к Brexit? (3)

Тереза Мэй 7 июня уходит с поста лидера Консервативной...

TOP новостей

Отдыхающих в Паланге встречает полоса препятствий (28)

В прошлом году Паланга утопала в пыли, в этом году...

Идет новая волна жары, потом станет прохладнее

Отдыхающих ждут хорошие новости, которые совсем не по...

Ожелите после печального опыта: больше не буду сообщать в полицию о пьяном водителе (39)

Общественный деятель Нийоле Ожелите в фейсбуке...

Владимир Милов: Смысл существования российской власти будет сводиться к выживанию и самообороне от людей Специально для DELFI (119)

В России выстроена автократическая феодальная...

Скандал в Мажейкяй: специалист по защите прав детей явилась на опрос подростка пьяной (8)

7 июня, в 9.00 ч., на запланированный опрос подростка в...