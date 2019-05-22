Как пишет Deutsche Welle, по информации источников, помимо этого Госдепартамент США рассматривает введение санкций в отношении Турции. Вашингтон призывает Анкару приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Это последнее предложение Госдепартамента США, подчеркивают собеседники CNBC.
С-400 невозможно интегрировать в систему ПВО НАТО
В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара введет в эксплуатацию российские комплексы к октябрю 2019 года.
Представители США и НАТО, неоднократно предупреждали Анкару, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса, в который входит и Турция. В свою очередь, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку российских ЗРС "суверенным правом" страны.
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