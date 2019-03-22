Соединенные Штаты в четверг предупредили о последствиях, которые ожидают спецслужбы, подчиняющиеся Николасу Мадуро, если они продолжат преследовать лидера оппозиции Хуана Гуайдо и его помощников.
Juanas Guaido
© Reuters / Scanpix

Пресс-секретарь Госдепартамента призвал освободить Роберта Марреро, главу личного аппарата Гуайдо, который был арестован вчера в Каракасе в ходе ночного рейда спецслужб.

"Задержания показывают, что Мадуро делает ставку на репрессии, чтобы удержать власть. Это незаконно. В случае продолжения репрессий будут последствия", – заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

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Он добавил, что аресты инициировали судья Карол Падилья, прокуроры Фарид Мора Сальседо и Динора Бустаманте, а также Данни Контрерас и Анхель Флорес, сотрудники Боливарианской национальной службы разведки (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN). Роберт Палладино заявил, что США и их региональные партнеры "рассматривают ответные шаги" в связи с задержанием Марреро.

Соединенные Штаты, Канада и еще около 50 стран считают Хуана Гуайдо единственным легитимным президентом Венесуэлы.

"Голос Америки"
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