США предупредили Россию, что могут выполнить свою угрозу ввести санкции из-за строительства крупного газопровода в Германию.
Possible route Nord Stream 2 according to company

Министр энергетики Рик Перри, выступая на совместной пресс-конференции с российским коллегой Александром Новаком в Москве, утвердительно ответил на вопрос о том, могут ли США ввести санкции из-за проекта "Северный поток – 2" и других проектов.

При этом он подчеркнул, что не хотел бы двигаться в этом направлении.

"Мы с г-ном Новаком оба считаем, что введение санкций – не та точка, к которой мы хотим двигаться", – сказал он.

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Перри призвал Россию быть «ответственным поставщиком» и перестать использовать свои ресурсы для давления на другие страны.

Он добавил, что США выступают против строительства газопровода, поскольку в этом случае две трети российского экспорта топлива в ЕС будут сосредоточены в одной точке.

"Северный поток – 2" удвоит объемы природного газа, который Россия может поставлять напрямую в Германию под Балтийским морем, в обход Украины.

Газопровод, который обещает стать важным маршрутом поставок для ЕС, является камнем преткновения в отношениях между США и их европейскими союзниками.

Отвечая на угрозы санкций, российский министр энергетики заявил, что такое заявление "вызывает обеспокоенность".

Однако Новак отметил, что Россия абсолютно уверена в своей конкурентоспособности по поставкам газа в Европу.

Голос Америки
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