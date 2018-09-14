Министр энергетики Рик Перри, выступая на совместной пресс-конференции с российским коллегой Александром Новаком в Москве, утвердительно ответил на вопрос о том, могут ли США ввести санкции из-за проекта "Северный поток – 2" и других проектов.
При этом он подчеркнул, что не хотел бы двигаться в этом направлении.
"Мы с г-ном Новаком оба считаем, что введение санкций – не та точка, к которой мы хотим двигаться", – сказал он.
Перри призвал Россию быть «ответственным поставщиком» и перестать использовать свои ресурсы для давления на другие страны.
Он добавил, что США выступают против строительства газопровода, поскольку в этом случае две трети российского экспорта топлива в ЕС будут сосредоточены в одной точке.
"Северный поток – 2" удвоит объемы природного газа, который Россия может поставлять напрямую в Германию под Балтийским морем, в обход Украины.
Газопровод, который обещает стать важным маршрутом поставок для ЕС, является камнем преткновения в отношениях между США и их европейскими союзниками.
Отвечая на угрозы санкций, российский министр энергетики заявил, что такое заявление "вызывает обеспокоенность".
Однако Новак отметил, что Россия абсолютно уверена в своей конкурентоспособности по поставкам газа в Европу.
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