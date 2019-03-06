"Мы ясно предупредили Турцию, что возможная покупка (зенитно-ракетного комплекса) C-400 приведет к пересмотру участия Турции в программе F-35 и поставит под угрозу другие возможные поставки оружия в Турцию в будущем", - сказал Палладино.
Программа F-35 подразумевает продажу Турции американских истребителей F-35.
США и НАТО уже несколько раз предупреждали турецкие власти о недопустимости интегрирования российских зенитных ракетных систем в структуру противоракетной обороны НАТО. Как говорил осенью прошлого года министр обороны Турции Хулуси Акар, установка комплексов С-400 начнется уже в октябре 2019 года.
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