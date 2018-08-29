США предостерегают власти в Москве и Дамаске от использования химического оружия на территории Сирии, отмечая, что войска сирийского президента Башара Асада готовятся к новому наступлению на повстанцев. Соединенные Штаты "будут отвечать на любой подтвержденный акт использования химического оружия в Идлибе или где-либо еще в Сирии быстро и надлежащим образом", заявила в среду, 28 августа, в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Помпео предупредил Лаврова

Она сообщила, что высокопоставленные должностные лица США находятся в диалоге с российскими коллегами с целью "самым ясным образом донести этот момент до Дамаска".

В частности, по ее словам, на прошлой неделе данную тему поднимал госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Глава американского внешнеполитического ведомства при этом заявил, что Москва, являющаяся военным союзником Асада, несет ответственность за неприменение химического оружия в Сирии.

Российские военные заявляют о готовящейся химатаке в Идлибе

Между тем, российские военные сообщили, что боевики исламистской группировки "Ахрар Аш-Шам" в провинции Идлиб завладели химическим оружием и намереваются провести химическую атаку, чтобы затем обвинить правительство в Дамаске. "В город Саракиб из населенного пункта Афс на двух крупнотоннажных грузовиках доставлен большой груз отравляющих веществ", - сообщил вечером 28 августа начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков, сославшись на "несколько находящихся в провинции Идлиб независимых источников".

По его словам, груз был доставлен в сопровождении восьми представителей организации"Белые каски" на склад, контролируемый "Ахрар Аш-Шам". Затем часть пластиковых бочек без маркировки "была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия".

Идлиб остается последней провинцией в Сирии, которая еще находится под контролем повстанцев, в основном исламистских и джихадистских группировок. Правительственные войска стянуты к границам региона, а боевые самолеты уже начали совершать налеты в Идлибе.

Во вторник, 28 августа, СМИ сообщили, что Россия стянула к берегам Сирии крупную группировку боевых кораблей, на вооружении которых находятся крылатые ракеты "Калибр".

Ракетный удар в ответ на химатаку

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведет расследование предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, ответственность за которую Запад возлагает на силы Башара Асада. В ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над Думой. По данным Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 70 и обратились в больницы более 500 человек.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ответ на предполагаемую химатаку нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. В июле был опубликован предварительный доклад ОЗХО, в котором говорится об обнаружении в Думе следов хлорсодержащих веществ.