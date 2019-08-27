Об этом он заявил в комментарии "Европейской правде" во время своего визита в Украину.
Болтон не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ о том, что США будут пытаться заблокировать продажу завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании китайским инвесторам. "Мы планируем говорить о ряде транзакций (Украины с Китаем. - ЕП), я не хочу концентрироваться на одной", - отметил он.
Советник по вопросам нацбезопасности ожидает, что украинская власть учтет возможные последствия китайских инвестиций в чувствительных секторах. "Украина будет принимать свое решение, но возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет иметь лучшие последствия для ее граждан", - пояснил он.
Джон Болтон напомнил, что в США, как и в Украине, есть система одобрения контрактов, связанных с военными технологиями, и исходят из принципа, по которому контракты, угрожающие нацбезопасности, блокируются.
"Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам", - отметил он.
"Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "шелкового пути", и через привлекательные инвестиции... Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции", - подчеркнул советник по нацбезопасности.
Болтон в то же время отказался комментировать вопросы о том, какие последствия могут быть в случае, если Украина не прислушается к советам партнеров, подчеркнув, что речь идет не о наказании, а о том, что такие контракты могут навредить самой Украине. Он также особо отметил вероятной коррупционной составляющей вопрос: "Китайцы не боятся использовать коррупцию, или скажу прямо - взятки, чтобы получить решение, которого они хотят".
По информации The Wall Street Journal, Болтон во время визита в Киев будет пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.
Издание отметило: соглашение о "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своей военной способности.
Приобретение компании "Мотор Сич" будет способствовать наращиванию военных сил Китая, которое Вашингтон пытается сдержать путем введения эмбарго на продажу товаров военного назначения.
Россия готовится поставить операционную систему "Аврора" на планшеты Huawei
Россия ведет переговоры с компанией Huawei относительно...
Житель Словакии оформил свидетельство о собственной смерти, чтобы избежать суда
Житель Словакии по имени Оливер, скрываясь от...
США предостерегают Украину от сотрудничества с китайцами (19)
Советник по вопросам национальной безопасности США...
Гигантский "остров" из пемзы обнаружен в Тихом океане
По поверхности Тихого океана плывет огромное...
Бразилия отказалась от денег "Большой семерки" на тушение лесных пожаров
Правительство Бразилии заявило, что отказывается от...
TOP новостей
Жена министра также рожала на дому: реакция на роды, которые привели к смерти младенца (1)
На минувшей неделе в Литве произошла трагедия....
Выясняются странные факты о самом роскошном социальном жилье в Литве: два месяца назад туда приходили с проверкой
На прошлой неделе полиция проводила обыски у...
МИД Литвы: утверждения Беларуси по поводу БелАЭС удивляют (20)
Mинистерство иностранных дел Литвы назвало вызывающей...
Известный путешественник похвалил польские дороги, немецкие цены и попенял литовским предпринимателям (228)
Автор портала DELFI Жигмантас Барисас – страстный...