Представители США предложили делегатам движения "Талибан"* (запрещено в РФ) заключить договор о перемирии сроком на шесть месяцев, а также в будущем стать частью политической системы Афганистана, передает ТАСС.
Talibano kovotojai
© Reuters / Scanpix

Представители талибов* взамен требуют от властей США выполнить ряд требований: освобождение всех заключенных членов организации, снятие запрета на передвижение лидерам движения, озвучивание точной даты вывода американских военных с территории Афганистана.

"В настоящий момент 95% всех нападений на американские и афганские подразделения ведутся силами движения "Талибан"*. С учетом этого возможное перемирие будет на руку афганским и американским силам, а не талибам*. Именно поэтому не талибы*, а США просят о перемирии", - пояснил источник, близкий к "Талибану"*.

При этом представители талибов* настаивают на участии Пакистана, Саудовской Аравии и ОАЭ в качестве гарантов возможного перемирия. Движение "Талибан"* возникло в среде афганских пуштунов. Талибы* сражаются за создание государства на основе шариата.

NEWSru.com
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