Об этом, ссылаясь на информированные источники, пишет газета Wall Street Journal. Ожидается, что этот план будет передан российским представителям в ближайшие дни. По утверждению источников издания, план пользуется поддержкой ряда европейских стран, в том числе Франции и Германии.

Официально о наличии подобного плана не сообщается. Соединенные Штаты выступают за отправку миротворцев в Донбасс, в том числе на территории, контролируемые сейчас пророссийскими сепаратистами, и на неконтролируемый Украиной участок украино-российской границы. Кремль также заявляет о поддержке миротворческой миссии, однако настаивает на размещении миротворцев только на линии соприкосновения между украинскими войсками и сепаратистами. Ожидается, что формат миссии станет одним из предметов обсуждения на встрече специального представителя США Курта Волкера и российского представителя Владислава Суркова 13 ноября.

Накануне также стало известно о дипломатических усилиях Канады, направленных на отправку в Донбасс миротворцев. Глава МИД Канады Христя Фриланд сообщила, что обсуждала этот вопрос с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и другими зарубежными лидерами. Оттава поддерживает предложение Украины о размещении миротворцев на украинско-российской границе.