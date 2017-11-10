Об этом, ссылаясь на информированные источники, пишет газета Wall Street Journal. Ожидается, что этот план будет передан российским представителям в ближайшие дни. По утверждению источников издания, план пользуется поддержкой ряда европейских стран, в том числе Франции и Германии.
Официально о наличии подобного плана не сообщается. Соединенные Штаты выступают за отправку миротворцев в Донбасс, в том числе на территории, контролируемые сейчас пророссийскими сепаратистами, и на неконтролируемый Украиной участок украино-российской границы. Кремль также заявляет о поддержке миротворческой миссии, однако настаивает на размещении миротворцев только на линии соприкосновения между украинскими войсками и сепаратистами. Ожидается, что формат миссии станет одним из предметов обсуждения на встрече специального представителя США Курта Волкера и российского представителя Владислава Суркова 13 ноября.
Накануне также стало известно о дипломатических усилиях Канады, направленных на отправку в Донбасс миротворцев. Глава МИД Канады Христя Фриланд сообщила, что обсуждала этот вопрос с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и другими зарубежными лидерами. Оттава поддерживает предложение Украины о размещении миротворцев на украинско-российской границе.
Путин и Трамп обменялись рукопожатиями на саммите АТЭС (18)
На саммите АТЭС во Вьетнаме состоялась вторая встреча...
США предлагают разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев (10)
Соединенные Штаты в ближайшее время представят России...
Великобритания назвала точную дату выхода страны из ЕС (1)
Британское правительство собирается прописать в...
Встречи Трампа и Путина во Вьетнаме не будет (117)
Президент США Дональд Трамп не будет сепаратно...
Каким будет жесткий пограничный контроль для россиян на украинской границе (12)
После ряда убийств и покушений на убийство украинских...
TOP новостей
Предприниматели: если увеличат акциз на дизельное топливо, его будут покупать в Польше (37)
Литовские организации перевозчиков письменно...
Издательство Alma littera о решении изъять книги Ванагайте не сожалеет и пойдет дальше (132)
Несмотря на бурную реакцию на международной арене,...
Р.Богданас. Pro memoria: друг Литвы, человек, которого Ахматова называла ангелом (7)
В СССР 7 ноября было выходным днем, в этот день...
Литва отправила домой фиктивных иностранных предпринимателей (3)
Департамент миграции (ДМ) Литвы в пятницу сообщил, что...
Социолог: в этой стране ты как китайский товар (57)
Из-за усугубляющегося социального разобщения скоро...