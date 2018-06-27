Чиновник предупредил Турцию, что это будет квалифицировано как нарушение Закона о противодействии противникам при помощи санкций, подписанного президентом Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Он вводит санкции против компаний, сотрудничающих с российской оборонной промышленностью.
"Мы не скрываем от турецкой стороны, что закупки C-400 неизбежно отразятся на перспективах турецкого военно-промышленного сотрудничества, коснувшись и F-35", - заявил Митчелл, выступая на слушаниях в Сенате США. Напомнил он и о гражданах США, которые содержатся в турецких тюрьмах.
Отметим, что несколько дней назад на предприятии корпорации Lockheed Martin в штате Техас состоялась презентация F-35, предназначенных для Турции. Однако затем самолеты были отправлены в Аризону, где турецкие летчики будут проходить курс обучения.
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