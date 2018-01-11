В первую группу попали государства, где достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности. Здесь оказалась большая часть стран мира, в частности Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства Евросоюза, почти все бывшие республики СССР (кроме РФ, Украины и Азербайджана) и многие другие.

Германия и Украина - во второй группе

Ко второй категории стран, где, по оценке Вашингтона, необходима повышенная осторожность, из-за угрозы терактов попали многие западноевропейские государства, включая Германию, Великобританию и Францию. Сюда же отнесена и Украина в связи с "преступностью и беспорядками". Во вторую группу занесли еще Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию и другие государства.

Путешествия в государства третьей группы, куда попала Россия, власти США рекомендует пересмотреть. РФ оказалась в этой категории, так как в стране сохраняется опасность терроризма, а американские граждане "часто" подвергаются различным притеснениям, говорится на сайте Госдепа. В эту же группу по разным причинам внесены Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция и другие.

Из-за возможной угрозы жизни американские власти не советуют своим гражданам ездить в страны четвертой категории, где оказались Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и ряд других государств. Все рекомендации можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Госдепа.