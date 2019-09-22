По его словам, усиление носит оборонительный характер, американские войска будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону. По словам главы Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда, речь идет о сотнях солдат, но не о тысячах. Также будет ускорена поставка Саудовской Аравии и ОАЭ противоракетного и иного защитного оборудования.

"Цель дополнительной военной поддержки, которую мы окажем, заключается в следующем. Во-первых, послать ясный сигнал, что США поддерживают партнеров в регионе. Во-вторых, гарантировать свободное перемещение ресурсов, необходимых для поддержки глобальной экономики. В-третьих, продемонстрировать нашу приверженность поддержанию международного миропорядка, основанного на правилах, следовать которому мы давно призываем Иран", - пояснил глава Пентагона.

При этом он заверил, что США не желают воевать с Ираном. Однако Вашингтон будет готов и к другому развитию событий, предупредил Эспер. "Как ясно дал понять президент, США не стремятся к конфликту с Ираном. Вместе с тем у нас имеется много других вариантов военных действий, если в них возникнет потребность", - заявил министр обороны.

Эспер также обратился к международному сообществу с призывом "осудить атаки Ирана" и помочь Саудовской Аравии и ОАЭ в "укреплении их потенциала самообороны". Министр указал на "весомое присутствие США" в зоне Персидского залива. По данным телеканала CBS, у северо-восточного побережья Саудовской Аравии размещен американский эсминец USS "Нитце", вооруженный ракетами класса "земля - воздух", с целью закрыть имеющуюся брешь в противовоздушной обороне королевства на данном направлении.

В США считают, что удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии был нанесен именно через воздушное пространство над северо-восточными районами страны. Также сообщается, что на юге Персидского залива вблизи берегов Ирана находится ракетный эсминец ВМС США USS "Гонсалес". Еще один американский эсминец ПРО размещен в центральной части Персидского залива.

Кроме того, в акватории Оманского залива в непосредственной близости от Ормузского пролива находится авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца USS "Авраам Линкольн", ракетного крейсера и двух эсминцев. Из данного позиционного района палубная авиация и крылатые ракеты группы могут достигать любой точки на территории Ирана, передает "Интерфакс". США также располагают крупной авиационной группировкой, размещенной на базах в регионе, в состав которой входят стратегические бомбардировщики и многоцелевые истребители.

Иран со своей стороны заявил о намерении провести совместные военно-морские учения с Россией и Китаем в Индийском океане и Оманском заливе. Иранские войска также развертывают системы противоракетной обороны Sky Guard и Mersad для прикрытия нефтяных объектов.