"Соединенные Штаты по-прежнему решительно поддерживают временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, переходное правительство и народ Венесуэлы. Мы будем и впредь в полной мере использовать экономическое и дипломатическое давление Соединенных Штатов, чтобы добиться восстановления венесуэльской демократии", - прокомментировал дипломат решение министерства финансов США об ужесточении санкций против Венесуэлы.

Палладино в своем заявлении вновь призвал международное сообщество "признать Хуана Гуайдо временным президентом и призвал всех должностных лиц Венесуэлы, включая военнослужащих и сотрудников сил безопасности, помочь сделать из Венесуэлы демократическую страну, чего ее граждане требуют и заслуживают".

В пятницу Соединенные Штаты дополнительно внесли в черный список пятерых граждан Венесуэлы, в том числе министра нефтяной промышленности , главу государственной нефтегазовой компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла") Мануэля Кеведо, а также руководителя Национальной разведывательной службы республики Мануэля Рикардо Кристофера Фигеру.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.