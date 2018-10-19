По словам американского лидера, его администрация ждет результатов трех разных расследований и решает, какой ответ дать на сообщения о пытках, смерти и расчленении Хашогги в саудовском посольстве в Турции. «Это ужасно, ужасно, — сказал Трамп. — Мы будем наблюдать за развитием событий».
Как сообщает агентство, заявление президента свидетельствует о том, что администрация находится под давлением спустя две недели после того, как критик саудовских властей пропал без вести. Ранее глава Минфина Стивен Мнучин отказался участвовать в бизнес-конференции в Эр-Рияде. Свои поездки на мероприятие отменили также такие крупные компании, как Google, Ford и Uber. Bloomberg передавало, что ряд европейских стран попросил своих дипломатов воздержаться от визитов в Саудовскую Аравию.
До этого госсекретарь США Майк Помпео встретился с саудовским королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бин Салман Аль Саудом. По словам Помпео, саудовские лидеры понимают важность предоставления информации о судьбе Хашогги в кратчайшие сроки. На то, чтобы назвать ответственного на случившиеся, у Эр-Рияда есть два дня, сообщил агентству источник. Отмечается, что саудовские власти намерены обвинить сотрудника спецслужб страны.
2 октября уроженец Саудовской Аравии и гражданин США Джамаль Хашогги отправился в саудовское генконсульство в Стамбуле для оформления документов для развода с женой. Он оставил телефон своей нынешней девушке и зашел в здание. Через несколько часов обнаружилось, что мужчина пропал.
Спустя неделю после исчезновения журналисты обнаружили доказательства убийства Хашогги. По данным The Washington Post, у турецких властей оказались аудиозаписи, на которых зафиксирован акт жестокой расправы над Хашогги прямо в стенах посольства.
Турецкие СМИ утверждали, что аудиоулики удалось добыть благодаря часам Apple Watch, на которые якобы записались звуки преступления, но в самом описании процесса специалисты обнаружили множество критических неточностей.
Турецкие власти утверждают, что жестокие пытки и казнь Хашогги были спланированы наследным принцем Мухаммедом. Для расправы он якобы отправил в Турцию 15 человек.
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