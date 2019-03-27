Неназванный американский чиновник сообщил Reuters во вторник, что США все еще оценивают переброску российских военных, которую Вашингтон назвал "безрассудной эскалацией" ситуации в Венесуэле.

По сообщениям местных СМИ, два самолета российских ВВС приземлились под Каракасом в субботу, доставив около 100 российских военнослужащих.

Это произошло через два месяца после того, как администрация президента США Дональда Трампа отказалась признавать венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Правительство Венесуэлы подтвердило, что два самолета прилетели из России на выходных с разрешения Мадуро, но не сообщило никаких подробностей.

Администрация Трампа признала оппозиционного лидера Хуана Гуайдо законным президентом страны и требует отставки Мадуро. Россия охарактеризовала эти действия, как поддерживаемую США попытку переворота, направленную против социалистического правительства.

Если российский контингент включает специалистов по кибербезопасности, как полагают США, это может означать, что частью их миссии является помощь лояльным Мадуро силам в проведении слежки, а также защита правительственной киберинфраструктуры.

Оказывая военную помощь, в том числе предоставляя экспертов в области кибербезопасности, Россия, вероятно, преследует цель защитить Мадуро от "смены режима" и обеспечить устойчивое присутствие Москвы в Латинской Америке, сообщил источник знакомый с оценками правительства США в отношении ситуации в Венесуэле.

МИД России, не вдаваясь в детали, заявил во вторник, что присутствие "российских специалистов" регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник заявил ему, что Вашингтон "не будет безучастно наблюдать", как Россия поддерживает Мадуро.

Группа Лимы, в которую входят несколько американских государств, включая Бразилию, Канаду, Колумбию и Перу, во вторник выпустила заявление, в котором выразила обеспокоенность прибытием военных самолетов в Венесуэлу.

"Мы вновь осуждаем любые военные провокации или развертывания, которые угрожают миру и безопасности в регионе", – заявила группа, сформированная в 2017 году для оказания давления на Мадуро.

Американский сенатор Боб Менендес, старший демократ в комитете Сената по международным отношениям, во вторник направил письмо Помпео, в котором призвал его определить, должны ли Венесуэла, Куба и Никарагуа подпасть под обязательные санкции США в связи с проведением значительных транзакций с российским оборонным и разведывательным секторами.