Введение миротворческих сил ООН на восток Украины может стать средством защиты для украинских граждан и возможным путем к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, заявила в среду, 13 сентября, глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
Миротворцы при этом должны иметь широкий мандат для обеспечения безопасности на всей оккупированной территории Украины, и их, в том числе, следует разместить на границе с Россией, добавила Науэрт.
Ранее Россия и Украина разработали различные проекты резолюции ООН о размещении миротворческой миссии в Донбассе. Москва предложила отправить "голубые каски" в регион минимум на полгода исключительно для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.
В украинском проекте говорится, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии, а "голубые каски" должны быть размещены по всей зоне конфликта, включая украинско-российскую границу.
Германия снизила число военных в маневрах НАТО в Восточной Европе
Германия в 2017 году существенно уменьшила число своих...
Российским дипломатам в США грозит штраф за дым над консульством (4)
Власти Сан-Франциско направили сотрудникам закрытого в...
США поддержали размещение миротворцев ООН на границе РФ и Украины (13)
У миротворческих сил на востоке Украины должен быть...
Правительство США удаляет софт "Лаборатории Касперского" (5)
Министерство внутренней безопасности США предписало...
Разведка США зафиксировала подготовку КНДР к новому ракетному запуску (1)
Американская разведка обнаружила, что в КНДР, вероятно,...
TOP новостей
Почему число жителей страны сокращается, а расходы государства - нет
В конце каждого года парламент решает вопрос...
Йонас Вайткус: положение Русского театра — это трагедия! (20)
"Министерство культуры нас ставит в странное положение...
Где в 2018 году зарабатывать хорошо? Разница в зарплатах "чистыми" в Литве, Латвии и Эстонии (5)
Правительство Литвы предложило повысить минимальную...
Президент Литвы: к учениям "Запад" мы подготовились лучше, чем когда бы то ни было (135)
К проходящим недалеко от литовской границы...