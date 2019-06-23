Киберкомандование США готовило эту атаку "неделями, если не месяцами", процесс координировали ЦРУ США и сотрудники военного ведомства, специализирующиеся на Ближнем Востоке, пишет WP. Атака была совершена в ночь на 21 июня, она нарушила работу иранских систем.
О проведении Соединенными Штатами кибератаки также сообщают Yahoo News и AP. Представители Белого дома и киберкомандования США от комментариев отказались.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял приказ о нанесении удара по Ирану, а только приостановил его. "Я никогда не отменял приказ об ударе против Ирана, как некорректно написали некоторые. Я просто остановил его выполнение в этот момент", - написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 23 июня.
В последние дни угроза военного конфликта в регионе усилилась из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран.
Позже Иран сбил, по американским данным, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton. В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран же заявляет, что располагает "неопровержимыми доказательствами" нарушения беспилотником воздушной границы страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако затем стало известно, что в последние минуты Трамп его отменил.
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