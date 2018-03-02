Разработка гиперзвукового оружия является приоритетной задачей DARPA, которое занимается ею совместно с ВВС и NASA, а также с армией и ВМС на протяжении нескольких лет, подчеркнул Уокер, отметив, что эти системы будут обладать большим потенциалом.

Глава управления также сообщил, что DARPA взаимодействует и с Агентством по противоракетной обороне (ПРО) Пентагона по разработке способов защиты от этого вида оружия. По его словам, ведомство предоставило агентству всю имеющуюся информацию по гиперзвуковому оружию, а также разведданные о разработках других стран. "Китай и Россия активны в сфере гиперзвукового оружия и наращивают свой потенциал", - подчеркнул Уокер на брифинге 1 марта.

Как поясняет Arstechnica, речь, очевидно, идет о проекте Advanced Hypersonic Weapon, заменившем прошлый проект Falcon HTV-2, который был свернут в 2014 году, так как не оказался особо успешным.

При этом Уокер посетовал, что США недостаточно финансируют исследования по созданию гиперзвуковых ракет, передает Foreign Policy. На вопрос, получают ли разработчики достаточно средств, он ответил: "Я бы сказал, нет".

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших разработках систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Глава государства назвал в их числе новую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

Глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - надежная гарантия мира на планете. Он добавил, что работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Испытания новейших систем стратегического оружия в России прошли удачно, заявил Путин в интервью американской телекомпании NBC после оглашения послания. По его словам, некоторые виды вооружения уже находятся в войсках. Как отметил российский лидер, гонка вооружений началась после одностороннего выхода США из Договора по противоракетной обороне.

Деньги, которые в США направили на создание систем ПРО, были потрачены напрасно, так как новейшее стратегическое оружие России способно их преодолевать, также заявил Путин в интервью NBC.

В Пентагоне между тем признали, что наземных систем обнаружения ракет у США недостаточно, поэтому необходимо выделить несколько миллиардов долларов на создание системы радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию. Об этом, как сообщает Defense One, заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По его словам, такая система будет следить за ракетой в средней траектории ее полета в верхних слоях атмосферы и засекать на земле запуск гиперзвуковых аппаратов. По словам Хайтена, США имеют необходимые для проекта технологии и решения, однако пока тратят средства на создание системы ПРО, противостоящей баллистическим ракетам, откладывая реализацию программы по строительству радаров орбитального базирования.