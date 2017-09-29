США планируют отозвать с Кубы дипломатов после загадочных "акустических атак"

По данным источников, во внутреннем меморандуме, направленном госсекретарю США Рексу Тиллерсону, предлагается значительно сократить штат американского посольства в Гаване.
Состоявшаяся на этой неделе встреча Тиллерсона с министром иностранных дел Кубы Бруно Эдуардо Родригесом Паррильей не изменила отношения американцев к проблеме. Глава МИД Кубы заявил о том, что кубинское правительство никогда не совершало каких-либо нападений на дипломатов и не позволяло использовать для подобных атак свою территорию третьим лицам.
Однако в итоге кубинская сторона не смогла убедить Вашингтон в том, что власти предпринимают все меры для обеспечения безопасности американских дипломатов в своей стране, говорится в статье.
Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт заявила журналистам, что Тиллерсон держит ситуацию на Кубе под контролем и рассматривает все варианты ответа на инцидент. Расследование внешнего воздействия на американских дипломатов ведет ФБР. Нойерт описала разговор Тиллерсона с Паррильей как "жесткий и откровенный".
В госдепартаменте США сообщали, что 21 американец во время работы в американском посольстве в Гаване пострадал от "акустических атак" на Кубе. Источник таинственного воздействия не установлен.
У некоторых пострадавших были диагностированы потеря слуха, повреждения мозга и поражения центральной нервной системы. Дипломаты также жаловались на постоянные головные боли, тошноту и звон в ушах. Некоторые пострадавшие рассказывали, что чувствовали вибрацию и слышали громкие звуки. Кубинские власти заявили, что ничего подобного на территории их страны не происходило.
Согласно сообщению AP, власти США расследовали версию о том, что атаки были совершены какой-то другой страной, в частности Россией. Как утверждалось, инциденты имели место в конце 2016 года, когда США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, пишет журнал Newsweek, на который ссылается InoPressa.
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