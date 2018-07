По данным источника, Канберра, в частности, может помочь США с определением объектов в Иране для нанесения ударов. При этом источник отметил, что такого рода помощь не может приравниваться к непосредственному участию в атаке. По его словам, аналогичную помощь США с предоставлением информации могут оказать и спецслужбы Британии.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что оснований полагать, будто США готовятся к военной конфронтации с Ираном, у него нет.

Вместе с тем президента США Дональд Трамп ранее на этой неделе разместил угрожающее сообщение в адрес президента Ирана Хасана Рухани в Twitter. "Никогда больше не смейте угрожать Соединенным Штатам, или вас ждут такие последствия, какие мало кто испытывал за всю историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова насилия и смерти. Берегитесь", - написал он, используя исключительно заглавные буквы.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.