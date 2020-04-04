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Партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США, сообщает Der Tagesspiegel. Только накануне главы трех регионов Франции пожаловались на США из-за аналогичных инцидентов.
„KlasJet“ atskraidintas krovinys su medicininėmis kaukėmis ir pirštinėmis, kurias dovanojo „Huawei“ ir Kinijos prekybos rūmai.
„KlasJet“ atskraidintas krovinys su medicininėmis kaukėmis ir pirštinėmis, kurias dovanojo „Huawei“ ir Kinijos prekybos rūmai.
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США перехватили партию защитных масок, заказанную федеральной землей Берлин, сообщила в пятницу, 3 апреля, газета Der Tagesspiegel. Речь идет о профессиональных масках типа FFP2 и FFP3, предназначенных для защиты медперсонала и спасателей от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.

Земельные власти Берлина заказали эти респираторы у американского производителя, работающего в Китае. Согласно газете, закупленная партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США.

Власти США уже перехватили или перекупили миллионы защитных масок у других стран, в ряде случаев - прямо на взлетной полосе при вылете из КНР. Сначала о таких случаях сообщили французы. Затем обеспокоенность выразила Канада.

Обеспокоенность Канады

Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо 2 апреля поручил проверить "вызывающие обеспокоенность сообщения" о том, что заказанные Канадой защитные маски были перенаправлены в США. "Мы должны позаботиться о том, чтобы предназначенное для Канады оснащение прибыло в Канаду и там осталось. Я знаю, что США сильно нуждаются в таких товарах, но Канада также нуждается в них". Правительство в Оттаве заказало сотни тысяч защитных масок у одного из производителей хоккейной экипировки.

Еще 2 апреля главы трех регионов Франции обвинили США в перекупке масок, заказанных французами в Китае. Днем ранее глава региона Гранд-Эст, наиболее сильно пострадавшего от коронавируса, Жан Роттнер, заявил, что американцы перекупили заказанные Францией маски прямо на взлетной полосе. "Они вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо больше нашей цены заказа", - сообщил он.

Deutsche Welle
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