США перехватили партию защитных масок, заказанную федеральной землей Берлин, сообщила в пятницу, 3 апреля, газета Der Tagesspiegel. Речь идет о профессиональных масках типа FFP2 и FFP3, предназначенных для защиты медперсонала и спасателей от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.
Земельные власти Берлина заказали эти респираторы у американского производителя, работающего в Китае. Согласно газете, закупленная партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США.
Власти США уже перехватили или перекупили миллионы защитных масок у других стран, в ряде случаев - прямо на взлетной полосе при вылете из КНР. Сначала о таких случаях сообщили французы. Затем обеспокоенность выразила Канада.
Обеспокоенность Канады
Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо 2 апреля поручил проверить "вызывающие обеспокоенность сообщения" о том, что заказанные Канадой защитные маски были перенаправлены в США. "Мы должны позаботиться о том, чтобы предназначенное для Канады оснащение прибыло в Канаду и там осталось. Я знаю, что США сильно нуждаются в таких товарах, но Канада также нуждается в них". Правительство в Оттаве заказало сотни тысяч защитных масок у одного из производителей хоккейной экипировки.
Еще 2 апреля главы трех регионов Франции обвинили США в перекупке масок, заказанных французами в Китае. Днем ранее глава региона Гранд-Эст, наиболее сильно пострадавшего от коронавируса, Жан Роттнер, заявил, что американцы перекупили заказанные Францией маски прямо на взлетной полосе. "Они вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо больше нашей цены заказа", - сообщил он.
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