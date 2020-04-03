aA
Партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США, сообщает Der Tagesspiegel. Только накануне главы трех регионов Франции пожаловались на США из-за аналогичных инцидентов.
США перехватили заказанные Берлином защитные маски
© DELFI / Andrius Ufartas

США перехватили партию защитных масок, заказанную федеральной землей Берлин, сообщила в пятницу, 3 апреля, газета Der Tagesspiegel. Речь идет о профессиональных масках типа FFP2 и FFP3, предназначенных для защиты медперсонала и спасателей от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.

Земельные власти Берлина заказали эти респираторы у американского производителя, работающего в Китае. Согласно газете, закупленная партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США.

Статьи по теме:
Спекуляции медицинскими масками набирают оборот: литовский исполнитель Баумила убрал объявление  (37)
ВОЗ разъяснила, в каких случаях следует носить маску  (13)

Власти США уже перехватили или перекупили миллионы защитных масок у других стран, в ряде случаев - прямо на взлетной полосе при вылете из КНР. Сначала о таких случаях сообщили французы. Затем обеспокоенность выразила Канада.

Обеспокоенность Канады

Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо 2 апреля поручил проверить "вызывающие обеспокоенность сообщения" о том, что заказанные Канадой защитные маски были перенаправлены в США. "Мы должны позаботиться о том, чтобы предназначенное для Канады оснащение прибыло в Канаду и там осталось. Я знаю, что США сильно нуждаются в таких товарах, но Канада также нуждается в них". Правительство в Оттаве заказало сотни тысяч защитных масок у одного из производителей хоккейной экипировки.

Еще 2 апреля главы трех регионов Франции обвинили США в перекупке масок, заказанных французами в Китае. Днем ранее глава региона Гранд-Эст, наиболее сильно пострадавшего от коронавируса, Жан Роттнер, заявил, что американцы перекупили заказанные Францией маски прямо на взлетной полосе. "Они вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо больше нашей цены заказа", - сообщил он.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек (4)

Ученые Вильнюсского университета опубликовали...

Об увольнении уведомления получили сотни людей: в основном работники турфирм, транспортных компаний (83)

Из-за карантина, объявленного в связи с коронавирусом ,...

Gitanas Nausėda

Президент Литвы подписал поправки - наказывать за нарушения карантина будут строже (11)

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к...

Во время карантина водителей в Литве не будут наказывать за просроченный техосмотр (1)

Министерство транспорта Литвы меняет порядок...

В Литву идет сказочно теплая погода (9)

В Литву идет настоящая весна, потеплеет с начала...

|Maža didelių žinių kaina