США передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких

Первые аппараты ИВЛ, произведенные в Калифорнии, будут готовы к отправке в Москву в среду. Еще 150 аппаратов будут отправлены в Россию 26 мая.

Правительство США полностью оплатило стоимость аппаратов, оборудование для их пуска и расходы на доставку. Всего, по данным представителей администрации, затраты составили 4,7 миллиона долларов.

Аппараты ИВЛ будут доставлены в Россию военной авиацией, так как между Россией и США в настоящее время почти нет коммерческих рейсов.

Это решение "не является сигналом какого-либо партнерства с российскими военными", подчеркивают в США.

Впервые о возможных поставках американских аппаратов ИВЛ в России в середине апреля сказал президент Дональд Трамп. На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с Трампом российский президент Владимир Путин принял предложение президента США.

По словам официальных лиц, Соединенные Штаты уже помогли многим странам в борьбе с пандемией коронавируса и будут продолжать делать это в будущем.