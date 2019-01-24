"Соединенные Штаты не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы, – заявил госсекретарь США Майк Помпео. – Соответственно, Соединенные Штаты не считают, что бывший президент Николас Мадуро имеет юридические полномочия разрывать дипломатические отношения с США и объявлять наших дипломатов персонами нон грата".

"США сохраняют дипломатические отношения с Венесуэлой и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который предложил нашей миссии остаться в Венесуэле", – добавил Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что США поддерживают временного президента Хуана Гуаидо, избранную демократическим путем Национальную ассамблею и народ Венесуэлы, которые мирным образом восстанавливают конституционный порядок в своей стране.

"Мы готовы поддержать временного президента Гуаидо, в то время как он формирует переходное правительство и исполняет конституционные обязанности временного президента, включая определение статуса дипломатических представителей в США и других странах", – заявил Помпео.

Глава американской дипломатии предупредил, что США "предпримут надлежащие меры по привлечению к ответственности любых лиц, которые подвергнут риску безопасность нашей миссии и ее персонала".

"Мы призываем все стороны воздержаться от мер, нарушающих привилегии и иммунитеты, которыми пользуются члены дипломатического сообщества", – сказал Помпео.

Мадуро в среду днем заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Сотрудникам посольства США в Каракасе дали 72 часа на то, чтобы собрать вещи и покинуть Венесуэлу.

Мадуро сделал это заявление через несколько часов после того, как Трамп официально признал лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным главой Венесуэлы.

Источники в Белом доме утверждают, что Трамп не исключает применения различных действий в отношении правительства Мадуро, включая блокаду Венесуэлы и военное вмешательство. Это может произойти, если против участников протестных акций будет применена сила, или если опасность будет угрожать лично Хуану Гуаидо.

В первую очередь Вашингтон, скорее всего, введет усиленные санкции против всех членов правительства Мадуро. По словам одного из источников "Голоса Америки", нынешние санкции США против Венесуэлы будут усилены многократно. Кроме того, администрация Трампа может ввести новые санкции в отношении нефтяного сектора страны. Это случится, если политическая ситуация в Каракасе ухудшится.

Вашингтон призвал Николаса Мадуро уйти в отставку. Об этом, в частности, заявил Помпео. США также обратились с призывом к другим странам признать Гуаидо в качестве законного президента Венесуэлы.

На эту просьбу уже отозвались Канада и 11 стран, входящих в состав так называемой "Группы Лимы". Эта коалиция латиноамериканских стран была сформирована в августе 2017 года в перуанской столице Лиме. Главы МИД 12 стран, к которым позже присоединились еще два государства, подписали декларацию о непризнании параллельного венесуэльского парламента – Конституционной ассамблеи, созванной по инициативе Мадуро в 2017 году.

Из всех 14 стран-участниц "Группы Лимы" только Гайана, Сент-Люсия и Мексика пока не признали Гуаидо новым президентом Венесуэлы.

Боливия заявила, что намерена проявить "солидарность с народом Венесуэлы и Николасом Мадуро", заявив, что "лапы империализма вновь пытаются нанести смертельный удар по демократии и самоопределению" в Южной Америке.

Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель также выразил поддержку и солидарность с Мадуро в Твиттере.

Страны Евросоюза пока не делали никаких заявлений по поводу ситуации в Венесуэле. Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в Твиттере: "В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, в том числе Хуан Гуаидо, получили демократический мандат от венесуэльского народа".

"С конституционной, гуманитарной и демократической точки зрения – и в соответствии с международным правом – у Соединенных Штатов и мирового сообщества не осталось других вариантов, кроме как признать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", – заявил в интервью "Голосу Америки" Мойсес Рендон, замдиректора Американской программы вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).