США отвергли претензии России по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подчеркнув, что они не нарушают положений этого документа, а, наоборот, полностью соблюдают их. "США неоднократно разъясняли российским должностным лицам в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке договора, почему действия США соответствуют требованиям", - говорится в заявлении миссии США при НАТО, обнародованном в пятницу, 8 февраля.
В заявлении подробно опровергаются утверждения министерства обороны РФ о том, что противоракетная система "Иджис", универсальные пусковые установки Мk-41, ракеты-мишени, "аналогичные по характеристикам баллистическим ракетам средней и меньшей дальности", и ударные беспилотники нарушают условия ДРСМД и должны быть уничтожены.
"Иджис" , ракеты-мишени и бeспилотники
В заявлении миссии США при НАТО, в частности, говорится, что "система противоракетной обороны "Иджис" (Aegis Ashore) не имеет наступательного потенциала баллистических или крылатых ракет наземного базирования, программного обеспечения, средств управления огнем, вспомогательного оборудования и другой инфраструктуры, необходимой для запуска наступательных баллистических или крылатых ракет", поэтому данная система не является такой же пусковой установкой, как Мk-41, хотя и "использует некоторые из тех же структурных компонентов, что и морская система вертикального пуска".
В документе подчеркивается, что не нарушают условий ДРСМД и ракеты-мишени, используемые при разработке противоракетных систем. Что же касается ударных беспилотников, то ДРСМД, по мнению представителей миссии США при НАТО, "не ставит никаких ограничений на разработку, испытания и применение многократно используемых вооруженных дронов", а термин "ракета", который используется в договоре, "применим лишь к одноразовым изделиям".
США начали процедуру выхода из ДРСМД 1 февраля, обвинив Россию в нарушении этого документа. Россия также приостановила свое участие в договоре, а президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны заняться разработкой ранее запрещенных классов ракет.
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