Первые партии комплексов С-400 были доставлены на базу ВВС "Муртед" к северо-западу от Анкары в минувшую пятницу. США в течение нескольких месяцев пытались предотвратить поставку российских ПВО Турции, которая входит в состав НАТО.
"США и другие партнеры по программе F-35 согласны в решении отстранить Турцию от участия в программе и начать процесс официального исключения Турции из этой программы", - заявила во время пресс-брифинга Эллен Лорд, замминистра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения.
По словам Лорд, замещение цепочки поставок в производстве реактивных истребителей обойдется США в 500-600 млн долларов. Турция выпускает более 900 деталей и узлов, необходимых для сборки F-35. Лорд сообщила, что производство этих деталей будет перенесено из Турции в США.
В МИД Турции это решение назвали "несправедливым" и вновь предупредили, что оно негативно отразится на отношениях между двумя странами.
"Турция, к сожалению, в связи с этим решением потеряет рабочие места и потенциальные экономические возможности", - заявила Лорд, добавив, что общие потери Турции в результате такого шага могут составить более 9 млрд долларов.
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