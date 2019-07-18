Власти США заявили в среду об отстранении Турции от программы по производству компонентов для новейших американских истребителей F-35. Вашингтон давно предупреждал о последствиях, которые ожидают Анкару в случае поставок в Турцию российских комплексов ПВО С-400.
© JAV Karinių oro pajėgų nuotr.

Первые партии комплексов С-400 были доставлены на базу ВВС "Муртед" к северо-западу от Анкары в минувшую пятницу. США в течение нескольких месяцев пытались предотвратить поставку российских ПВО Турции, которая входит в состав НАТО.

"США и другие партнеры по программе F-35 согласны в решении отстранить Турцию от участия в программе и начать процесс официального исключения Турции из этой программы", - заявила во время пресс-брифинга Эллен Лорд, замминистра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения.

Статьи по теме:
В Турцию доставили первые комплексы С-400. Почему из-за них возник скандал?  (12)
Что нужно знать о российском ЗРК С-400, и зачем он Турции на самом деле  (5)

По словам Лорд, замещение цепочки поставок в производстве реактивных истребителей обойдется США в 500-600 млн долларов. Турция выпускает более 900 деталей и узлов, необходимых для сборки F-35. Лорд сообщила, что производство этих деталей будет перенесено из Турции в США.

В МИД Турции это решение назвали "несправедливым" и вновь предупредили, что оно негативно отразится на отношениях между двумя странами.

"Турция, к сожалению, в связи с этим решением потеряет рабочие места и потенциальные экономические возможности", - заявила Лорд, добавив, что общие потери Турции в результате такого шага могут составить более 9 млрд долларов.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

Эрдоган: Трамп передумал вводить санкции против Турции за С-400 (1)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с...

Турецкие пилоты прекратили полеты F-35 с американских баз (3)

Турецкие пилоты F-35 больше не летают на авиабазе США в...

"Русские С-400 или наши F-35": США выдвинули Турции ультиматум (4)

Турция должна до конца июля решить, что она будет...

США прекращают подготовку турецких пилотов F-35 (12)

Вашингтон отказался брать на обучение новых пилотов F-35...

Турция не откажется от покупки у России ракетных систем С-400 (3)

Анкара не намерена отказываться от приобретения...

США видят расширение влияния России на Ближнем Востоке (5)

После того, как России удалось фактически спасти режим...

В мире

ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической республике Конго чрезвычайной ситуацией международного значения

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос...

ВИДЕО | В Японии подожгли аниме-студию. 10 человек погибли, около 40 пострадали

В Киото неизвестный мужчина совершил поджог в здании...

Мексиканский наркобарон Эль Чапо получил в США пожизненный срок и еще 30 лет тюрьмы

Бруклинский федеральный суд в Нью-Йорке приговорил...

Главнокомандующий войсками НАТО обсудил с властями Сербии проблему Косово

Верховный главнокомандующий войсками НАТО встретился...

Глава МИД ФРГ заявил о глубоких разногласиях с Россией (3)

На данный момент Берлин и Москва имеют в корне...

TOP новостей

Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой (2)

"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой...

Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (2)

Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...

Летом полиция в Литве не отдыхает: какие ждут рейды

Литовская служба дорожной полиции (ЛСДП) этим летом...

Президент: состав обновленного правительства станет известен в ближайшие дни

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что состав...

В выходные в Литве прогнозируют теплую погоду

В ночь на четверг в большинстве районов было облачно....