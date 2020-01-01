США отправляют на Ближний Восток более 700 солдат

Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке в свете обострения ситуации в Ираке. Пехотный батальон Сил немедленного реагирования будет направлен в регион Центрального командования ВС США, заявил министр обороны страны Марк Эспер во вторник, 31 декабря. "Приблизительно 750 солдат будут переброшены в регион незамедлительно", а дополнительный контингент готов к отправке в течение ближайших дней, пояснил он.

Глава Пентагона назвал это решение "соразмерной мерой предосторожности в ответ на увеличение уровня угрозы" для американских военнослужащих в регионе. "Соединенные Штаты будут защищать свой народ и интересы во всем мире, где бы они ни находились", - подчеркнул министр.

Эспер сослался на штурм здания дипломатической миссии США в Багдаде десятками сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Ранее в тот же день митингующие ворвались на территорию диппредставительства, сломав ворота, и подожгли помещение для приемов. Они сожгли американские флаги и проникли в охраняемую "зеленую зону", миновав контрольно-пропускные пункты. Сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами и применили слезоточивый газ. Посол Соединенных Штатов в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован после инцидента.

ВВС США 29 декабря совершили авианалет на базу "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме близ границы с Сирией. В результате погибли не менее 25 членов шиитской группировки, еще 38 ополченцев получили ранения различной степени тяжести. Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета. Министерство обороны США заявило, что удары, нанесенные по хранилищам оружия и пяти базам "Хезболлах", являются реакцией на неоднократные нападения шиитских боевиков.