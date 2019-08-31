При этом американское МВБ обещает рассматривать в индивидуальном порядке прошения от граждан России о разрешении на безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова "по неотложной причине гуманитарного характера или по причине существенной общественной пользы" от таких визитов, сказано в уведомлении.

Подписал решение исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макэлинэн. Он также заверил, что новые меры не распространяются на тех россиян, которые уже получили разрешение правительства США на безвизовый въезд.

Гуам и Северные Марианские острова являются заморскими территориями США. Решение о распространении на россиян режима безвизового въезда туда на срок до 45 дней с деловыми или туристическими целями было принято властями США в 2009 году. В силу оно вступило в 2012 году.

Отмена прежней политики производится в связи с выполнением указа президента США Дональда Трампа от 25 января 2017 года, нацеленного на ужесточение пограничного и иммиграционного контроля, сказано в документе. Правительство США настоятельно призывает тех граждан России, которые планируют ехать на Гуам или Северные Марианские острова через месяц, заблаговременно обращаться за американскими въездными визами.

И. о. главы МВБ признает, что и на Гуаме, и на Северных Марианских островах определенные сектора экономики полагаются на "торговлю и туризм", возникшие вследствие принятых в 2009 году решений. Эти виды бизнеса "могут быть негативно затронуты" новым распоряжением МВБ, предупредил Макэлинэн.

По его словам, неудобства могут испытывать и те граждане России, которые обзавелись "деловыми или личными связями на Гуаме и Северных Марианских островах". Однако МВБ считает, что соображения обеспечения надлежащего иммиграционного и пограничного контроля перевешивают "потенциальные экономические или личные интересы".

Кроме того, Макэлинэн обратил внимание на то, что доля россиян, находящихся на Гуаме без виз дольше разрешенных 45 дней, увеличивается. В 2012 финансовом году таких случаев было 26, а в 2017 - 147.