США отменили санкции против Турции, введенные из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на ее военную операцию в Сирии. "Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября, в ответ на операцию Турции", — заявил Трамп в среду, 23 октября, в Вашингтоне.
Министерство финансов США уже опубликовало сообщение о снятии санкций. Подразделение Минфина США OFAC (Office of Foreign Assets Control), отвечающее за применение в сфере санкций, объявило о выводе из-под санкций министра обороны Турции Хулуси Акара, министра энергетики Фатиха Донмеза и главы МВД Сулеймана Сойлу. Кроме того, США сняли санкции с министерства обороны и министерства энергетики Турции.
По словам Трампа, он получил от Турции заверения в том, что режим прекращения огня в северной части Сирии будет постоянным, поэтому санкции отменяются. В то же время президент США предупредил, то это (отмена санкций. — Ред.) произойдет, "если не случится ничего, что нам не понравится".
Российско-турецкая договоренность
Дональд Трамп выразил мнение, что США сослужили противоборствующим сторонам "замечательную услугу". "Мы сделали большое дело для всех них, и теперь мы уходим. Пусть кто-то другой дерется за этот давно запятнанный кровью песок", — сказал американский президент.
22 октября президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи договорились о разделе контроля над северной частью Сирии. Согласно их договоренности, Турция будет самостоятельно патрулировать 120-километровый участок турецко-сирийской границы, а российские и сирийские войска — районы к западу и востоку от него. Запланированы и совместные российско-турецкие патрули.
Две недели тому назад Турция начала военную операцию в северной части Сирии, чтобы изгнать оттуда формирования курдской группировки YPG, которую она считает террористической. На прошлой неделе Анкара после переговоров с США согласилась на пятидневное прекращение огня, чтобы дать бойцам-курдам возможность покинуть 30-километровую зону безопасности на турецко-сирийской границе.
За сожжение школьницы в Бангладеше 16 человек приговорены к смертной казни
По делу об убийстве 19-летней Нусрат Джахан Рафи...
НАТО считает контроль над вооружениями при участии Москвы возможным (10)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что контроль над...
Депутаты из партии Зеленского оказались в центре коррупционного скандала (5)
11 депутатов фракции правящей партии Украины "Слуга...
Евросоюз готов отсрочить Brexit еще на 3 месяца (3)
Дипломаты из 27 стран ЕС пока не определились с ответом...
США отменили санкции против Турции, введенные из-за Сирии
Дональд Трамп сообщил, что получил от Турции заверения...
TOP новостей
Во время речи спикера Сейма Литвы в Страсбурге зал покинул глава Госдумы РФ (230)
Во время выступления председателя литовского...
Условия работы машинистов в Литве: переутомление, отсутствие опыта и сверхурочные (90)
Новым машинистам "Литовской железной дороги" не хватает...
Литовские перевозчики начали действовать: просят банки обеспечить перевод имущества за границу (28)
Правительство Литвы намерено увеличить коэффициент...
Бывшая мэр Висагинаса получила три года условно (19)
В четверг Паневежский окружной вынес вердикт по делу...
В Литве проверят внимательность водителей: оборудуют первые дорожные знаки с изменяющимися сообщениями (14)
На этой неделе на перекрестке ул. Гележинё Вилко и...