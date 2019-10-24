США отменили санкции против Турции, введенные из-за Сирии

Дональд Трамп сообщил, что получил от Турции заверения в том, что ее военная операция в Сирии приостановлена на неограниченный срок. Трамп указал, что в связи с этим санкции могут быть отменены.
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© AFP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на ее военную операцию в Сирии. "Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября, в ответ на операцию Турции", — заявил Трамп в среду, 23 октября, в Вашингтоне.

Министерство финансов США уже опубликовало сообщение о снятии санкций. Подразделение Минфина США OFAC (Office of Foreign Assets Control), отвечающее за применение в сфере санкций, объявило о выводе из-под санкций министра обороны Турции Хулуси Акара, министра энергетики Фатиха Донмеза и главы МВД Сулеймана Сойлу. Кроме того, США сняли санкции с министерства обороны и министерства энергетики Турции.

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По словам Трампа, он получил от Турции заверения в том, что режим прекращения огня в северной части Сирии будет постоянным, поэтому санкции отменяются. В то же время президент США предупредил, то это (отмена санкций. — Ред.) произойдет, "если не случится ничего, что нам не понравится".

Российско-турецкая договоренность

Дональд Трамп выразил мнение, что США сослужили противоборствующим сторонам "замечательную услугу". "Мы сделали большое дело для всех них, и теперь мы уходим. Пусть кто-то другой дерется за этот давно запятнанный кровью песок", — сказал американский президент.

22 октября президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи договорились о разделе контроля над северной частью Сирии. Согласно их договоренности, Турция будет самостоятельно патрулировать 120-километровый участок турецко-сирийской границы, а российские и сирийские войска — районы к западу и востоку от него. Запланированы и совместные российско-турецкие патрули.

Две недели тому назад Турция начала военную операцию в северной части Сирии, чтобы изгнать оттуда формирования курдской группировки YPG, которую она считает террористической. На прошлой неделе Анкара после переговоров с США согласилась на пятидневное прекращение огня, чтобы дать бойцам-курдам возможность покинуть 30-километровую зону безопасности на турецко-сирийской границе.

Deutsche Welle
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