Вашингтон идет на "значительное сокращение объема нефти и нефтепродуктов", закупаемых у Ирана напрямую или посредством зарубежных финансовых структур. Об этом говорится в подписанном президентом США Дональдом Трампом меморандуме, обнародованном в среду, 31 октября, пресс-службой Белого дома.

Фактически речь идет о подтверждении действия эмбарго, наложенного на Тегеран Трампом еще в ноябре 2017 года.

Как отмечается в меморандуме, при принятии соответствующего решения администрация Трампа, в частности, руководствовалась, отчетами, представленными Управлением по энергетической информации - подразделением Минэнерго США - Конгрессу в августе, а также ростом нефтедобычи в ряде стран мира и наличием стратегических запасов углеводородов.

"Я продолжу внимательно следить за ситуацией", - подчеркнул американский лидер.

США минимизируют последствия санкций для союзников

В то же время, несмотря на второй пакет санкций США, связанных с запретом на операции, имеющие отношение к экспорту нефти и энергетическому сектору Ирана, Вашингтон хочет минимизировать возможные последствия для своих союзников.

На это, в частности, обратил внимание советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, администрация Трампа с пониманием относится к тому, что ряд региональных игроков и других стран не сможет полностью свернуть закупки нефти у Тегерана. Данный аспект будет учтен при принятии санкций 5 ноября, подчеркнул он.

Ранее Вашингтон требовал от государств-союзников прекратить приобретать у Тегерана нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.