Вашингтон идет на "значительное сокращение объема нефти и нефтепродуктов", закупаемых у Ирана напрямую или посредством зарубежных финансовых структур. Об этом говорится в подписанном президентом США Дональдом Трампом меморандуме, обнародованном в среду, 31 октября, пресс-службой Белого дома.
Фактически речь идет о подтверждении действия эмбарго, наложенного на Тегеран Трампом еще в ноябре 2017 года.
Как отмечается в меморандуме, при принятии соответствующего решения администрация Трампа, в частности, руководствовалась, отчетами, представленными Управлением по энергетической информации - подразделением Минэнерго США - Конгрессу в августе, а также ростом нефтедобычи в ряде стран мира и наличием стратегических запасов углеводородов.
"Я продолжу внимательно следить за ситуацией", - подчеркнул американский лидер.
США минимизируют последствия санкций для союзников
В то же время, несмотря на второй пакет санкций США, связанных с запретом на операции, имеющие отношение к экспорту нефти и энергетическому сектору Ирана, Вашингтон хочет минимизировать возможные последствия для своих союзников.
На это, в частности, обратил внимание советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, администрация Трампа с пониманием относится к тому, что ряд региональных игроков и других стран не сможет полностью свернуть закупки нефти у Тегерана. Данный аспект будет учтен при принятии санкций 5 ноября, подчеркнул он.
Ранее Вашингтон требовал от государств-союзников прекратить приобретать у Тегерана нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.
В Великобритании вступил в силу закон о легализации марихуаны в медицинских целях (1)
В Великобритании с четверга, 1 ноября, законодательно...
Бывшая фотомодель из Польши присоединилась к иску против домогательств Харви Вайнштейна (1)
Бывшая фотомодель из Польши выступила с утверждением,...
Трамп выставит 15-тысячную армию против каравана мигрантов (3)
Президент США Дональд Трамп распорядился значительно...
Трамп назвал "безумной политикой" право на получение гражданства США по рождению
Президент США Дональд Трамп продолжает активно...
Украина закрывает воздушное пространство над Черным морем (7)
ВС Украины проводят летные испытания ракет средней...
TOP новостей
Литовские кладбища: как увековечивают память об усопших (33)
1 ноября жители Литвы массово едут на кладбища.
На АЗС в Литве по-новому обозначено топливо: что важно знать? (53)
С 1 ноября 2018 г. вступило в силу требование по-новому...
Литовские депутаты были неприятно удивлены - их почта подверглась кибератаке (7)
1 ноября литовские депутаты, открыв свою рабочую...
Здесь реформа Вериги не действует – дети едят все, что хотят (1)
Кажется, что только детские сады и школы должны быть...
Новейшие веяния в сфере ритуальных услуг: не осталось ни цветов, ни поминок (22)
Тема похорон для многих остается табу, а крематорий...