Тем временем администрация Трампа готова назначить опытного дипломата спецпосланником по делам этой измученной войной страны.

Россия заявила, что "Талибан" примет участие в переговорах 4 сентября в Москве вместе с представителями нескольких соседних стран. Это будет один из крупнейших дипломатических шагов повстанческой группировки со времен вторжения в Афганистан коалиции во главе с США в 2001 году.

Представитель Госдепартамента сообщил, что США принципиально поддерживают усилия по мирному урегулированию, возглавляемые афганскими властями. Учитывая предыдущие встречи по Афганистану под руководством России, переговоры в Москве "вряд ли приведут к прогрессу в этом направлении", заявил чиновник на условиях анонимности.

Решение Вашингтона было принято на фоне активизации атак Талибана по всему Афганистану.

Талибы отказываются вести прямые переговоры с Кабулом, хотя в то же время укрепляют свою дипломатическую репутацию в регионе и призывают к переговорам с США, которых они считают реальной силой, стоящей за афганским правительством.

Талибан пока не отреагировал на предложение президента Афганистана Ашрафа Гани об условном прекращении огня на период праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который начался во вторник.

Между тем Госсекретарь Майк Помпео намерен назначить бывшего посла США в Афганистане Залмая Халилзада спецпосланником, который будет курировать мирный процесс между Афганистаном и Талибаном, а также интеграцию Афганистана в индо-тихоокеанскую стратегию администрации.

Об этом сообщили два американских чиновника и сотрудник Конгресса, ознакомленные с планом.

Халилзад, который не ответил на запрос, касающийся его потенциальной новой роли, как ожидается, в ближайшее время посетит Южную Азию.

Уроженец Афганистана, получивший образование в Американском университете в Бейруте и Чикагском университете, Халилзад считается опытным дипломатом во внешнеполитических кругах Республиканской партии. Он также служил послом США в Ираке и ООН.

Переходная команда Трампа рассматривала его в качестве кандидата на должность госсекретаря, особенно после того как он представил тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа перед его первой крупной внешнеполитической речью во время предвыборной кампании.

Несмотря на эскалацию насилия в Афганистане, командующий американскими силами в этой стране заявил в среду, что коалиция во главе с США увидела надежду в заявлениях Талибана, в которых он проявил интерес к переговорам о прекращении 17-летней войны, а также в стремлении афганских общественных и религиозных деятелей к миру. По мнению генерала Джона Николсона, это может привести к политическому примирению.

"У нас появилось беспрецедентное окно возможностей для установления мира", – заявил генерал группе журналистов Пентагона из Кабула.

Комментарии Николсона прозвучали через день после ракетного удара в центре Кабула, нанесенного, когда Гани выступал с речью по случаю праздника Ид аль-Адха. Инцидент стал свидетельством нестабильности ситуации даже в тщательно охраняемой столице.

Николсон отметил рост численности и усиление потенциала афганских ВВС и сил специальных операций. По его словам, достигнутый прогресс будет иметь все большее значение в предстоящем году.