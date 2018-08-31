"С апреля Россия задержала сотни коммерческих судов в Керченском проливе, а в последние недели помешала как минимум 16 коммерческим судам дойти до украинских портов", – говорится в заявлении Госдепартамента.
"Действия России, нацеленные на воспрепятствование морскому судоходству, являются дальнейшими примерами кампании по дестабилизации Украины, а также неуважения к международным нормам. США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе ее территориальных вод. Мы призываем Россию прекратить действия, мешающие международному судоходству в Азовском море и в Керченском проливе", – говорится в заявлении Госдепартамента.
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